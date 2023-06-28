В Украине с 1 июля 2023 года отменят льготы и вернут 20% НДС на все виды горючего, сейчас этот налог составляет 7%. Поэтому цены на бензин и дизтопливо повысятся в течение месяца на 3-8 грн/л.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что отмена налоговых льгот на топливо несущественно скажется на розничной цене. По его мнению, часть налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа, а часть возьмет потребитель.

В то же время, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует постепенное повышение цен. По словам Куюна, возврат старых налогов при том, что "механизмов контроля больше не стало", создает риски того, что государство не получит ожидаемого увеличения налоговых поступлений. Операторы рынка будут прибегать к любым способам повышения своей конкурентоспособности.

Ранее сообщалось, что в Минфине подготовили законопроект об увеличении акцизов на сжиженный газ и бензин.

Также мы писали, что Кабмин предлагает хранить запасы топлива на территории Европейского союза.