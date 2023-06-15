Сегодня в ряде областей Украины прошли более 50 обысков в сети АЗС торговой марки "Motto".

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Правоохранители отрабатывают информацию о сбыте фальсифицированного топлива. Уже сообщено подозрение руководителю, основателю и бенефициару ООО "Мотто ритейл" Максиму Сорочану", - говорит источник, уточняя, что подозрение вручено по ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 362, ч. 3 ст. 209 УК.

Ране мы писали о том, что стало известно, почему ГБР приходила с обысками в ККГА.

А также, СБУ провела обыски в 14 газораспределительных компаниях Фирташа.

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