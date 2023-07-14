В сети появились видео из Одессы, где мужчин силой загружают в машины и увозят в неизвестном направлении.

Такие видео публикуют местные телеграм-каналы.

По их данным, такая практика в регионе усилилась со вчерашнего дня.

Ранее мы публиковали видео жесткой мобилизации из Днепра.

Также в сети публиковали видео, где военные "заламывают" мужчину в Одесской области, однако пограничники заявили, что оно не имеет отношения к мобилизации.

По данным The Wall Street Journalр, армия Украины испытывает дефицит бойцов из-за растущего числа уклонистов, поэтому призывают даже инвалидов.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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