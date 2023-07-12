В Одессе младший лейтенант Вооруженных сил Украины в запасе после пьяного скандала с женой зарезал ее и сына ножом.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Местные паблики пишут, что он сам вызвал полицию и заявил, что нашёл дома мёртвыми свою жену и сына.

Ранее мы писали, что полиция Киевской области задержала 43-летнего жителя региона, который пытался убить своих детей из-за того, что жена уехала за границу. Полицейские выяснили, что на фоне ревности к жене муж решил лишить жизни себя и детей. Вечером хозяин открыл газовые конфорки, сломал ручку входной двери, чтобы исключить выход несовершеннолетних из дома. Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но было уже поздно.

Также "Страна" сообщала, что в лагере для беженцев в Берлине 44-летнюю украинку убили на глазах ее двоих детей. В убийстве подозревается ее муж. Предварительно полиция выяснила, что украинская пара поссорилась в общежитии в Альт-Хоэншёнхаузене, после чего 50-летний мужчина напал на свою жену и смертельно ранил ее. Все это произошло на глазах их детей, и старшая дочь сразу же позвала на помощь.