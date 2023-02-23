В школе на юго-западе Франции ученик смертельно ранил учительницу ножом. Поножовщина произошла в среду утром на уроке испанского языка.

Об этом сообщает сайт радиостанции France Bleu.

Погибшая учительница работала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Предполагаемый злоумышленник — 16-летний школьник. Причины его поступка не ясны, но при задержании он заявил, что был одержим и слышал голоса. Юноша был взят под стражу.

Согласно показаниям свидетелей, нападавший встал из-за парты посреди урока, держа нож, спрятанный в бумаге. Он заблокировал дверь кабинет, после чего направился к учительнице и ударил ее ножом в грудь.

Одноклассники убийцы в испуге выбежали из помещения и из здания лицея. На место происшествия были направлены спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Учащихся других классов эвакуировали из учебного заведения.

В связи с происшествием в четверг во всех школах Франции объявили минуту молчания.

Администрация департамента Атлантические Пиренеи заверяет, что лицей имеет прекрасную репутацию за качество образования, за старательность учителей и их отношение к школьникам.

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