В лицее в подмосковных Химках 11-летняя девочка напала с кухонным ножом на одноклассницу и нанесла ей около 100 ранений.

Об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы.

Сообщается, что школьница спланировала преступление заранее. Она принесла нож из дома и подкараулила знакомую в туалете. После нападения девочка сама рассказала о произошедшем в классе.

Российские СМИ пишут, что между девочками произошел конфликт, причина которого неизвестна. По словам родителей пострадавшей, в переписках между одноклассницами, к которым у них был доступ, они не заметили ничего подозрительного. Нападение на ребенка они назвали "ужасным сюрпризом".

Родители нападавшей также не знают, что могло толкнуть их дочь на поножовщину. По их словам, пятиклассница не конфликтовала ни с кем, хорошо училась и увлекалась капоэйрой. Ученики школы охарактеризовали преступницу как замкнутого ребенка.

Пострадавшую девочку госпитализировали с сильной кровопотерей. У нее зафиксировали более 20 порезов на лице и около 30 глубоких ран на теле. Общее число повреждений составило около 100.

Российский следственный комитет возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство малолетней и о халатности в отношении должностных лиц школы. Состояние пострадавшего ребенка остается крайне тяжелым.

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