Житель Киевской области убил сожительницу ударом ножа в шею и получил десять лет лишения свободы.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Переяславского отдела Бориспольской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Киевщины в убийстве 29-летней девушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание – 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что в марте 2021 года в Бориспольском районе между сожителями по месту их проживания на бытовой почве произошел переросший в драку конфликт.

После взаимных оскорблений мужчина взял нож и зашел в комнату, где находилась жертва. Преступник нанес женщине удар ножом в шею, от чего она скончалась на месте.

"До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться в следственном изоляторе", - добавили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что в Киеве дали 14 лет тюрьмы молдаванину, который зарезал столичного таксиста на Окружной.

Также "Страна" рассказывала, что на вокзале в Киеве поймали юношу, который пятью ударами ножа убил собственную мать.