Департамент исправительных учреждений штата Мэн теперь считает мужчину, жестоко убившего своих родителей в 2016 году, женщиной-заключенной.

Об этом сообщает The Maine Wire.

24-летний Эндрю Т. Бальсер первоначально числился в документах Департамента исправительных учреждений штата Мэн (MDOC) как мужчина после того, как его осудили за убийство, за которое он мог оставаться за решеткой до 2051 года.

В сентябре MDOC изменила записи штата, в которых Бальсер теперь описывается как женщина. MDOC также обновил фотографию, связанную с его заключением.

В публикации говорится, что неясно, был ли Бальсер, который в настоящее время находится в исправительном центре штата Мэн, учреждении Виндхэма, где содержатся как мужчины, так и женщины, переведен в женскую часть тюрьмы, как положено. Чиновники MDOC отказались отвечать на запрос.

Тем не менее, согласно архивным версиям записей MDOC, Бальсер числился мужчиной еще в сентябре. Бальсер, которого звали Андреа, как сообщается, заявил своим родителям, что предпочитает жить как женщина. Хотя позже он утверждал, что их отказ поддержать его новую гендерную идентичность был мотивом двойного убийства, друзья и соседи сообщили средствам массовой информации штата Мэн, что Бальсеры в то время очень поддерживали своего сына.

Во время судебного разбирательства в 2017 году всплыл телефонный звонок в службу экстренной помощи, который Бальсер сделал после убийства своих родителей.

Во время звонка убийца шутил и взволнованно объяснял правоохранительным органам, что он "сорвался", прежде чем нанести удар своей матери во сне. Он говорил, что отец пришел, потому что услышал крик матери, и именно тогда Бальсер также убил его.

"Я зарезал его нах@р", - сказал Бальцер о своем отце, прежде чем расхохотаться.

"Я также зарезал собаку, которая лаяла", - сказал он.

В 2020 году во MDOC изменили политику, потребовав, чтобы государственные исправительные учреждения предоставляли предметы одежды, соответствующие гендерной идентификации заключенного, включая бюстгальтеры пуш-ап и нагрудники.

Согласно этому полису, Бальсер имеет право на получение бюстгальтера пуш-ап, который будет выглядеть как грудь, а также на другие медицинские приспособления. Хотя программа Medicaid в штате Мэн, которая покрывает медицинское обслуживание большинства заключенных в штате, с 2019 года покрывает и транссексуальные гормоны и операции по смене пола для бедных, официальные лица MDOC не сообщили, получает ли Бальсер медицинское лечение, финансируемое налогоплательщиками, в рамках программы.

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