В центре Стамбула грабители зарезали российского туриста, пытаясь отобрать у него телефон.

Об этом сообщают турецкие СМИ. Видео инцидента публикуют Telegram-каналы.

По информации изданий, убийство произошло в ходе драки с грабителями, которые напали на россиянина и пытались отобрать у него телефон. Напавшие ударили сопротивлявшегося туриста ножом в сердце.

Сообщается, что россиянина госпитализировали с ранениями и травмами, однако он скончался.

Ранее мы писали, что в Ирландии напали на украинских беженцев. Восьмилетней девочке и ее маме нанесли тяжелые ножевые ранения прямо в доме, где проживает до 15 украинских беженцев.

Также "Страна" рассказывала, что в России 61-летняя женщина убила своего 60-летнего супруга-пенсионера за то, что он раскидал ее рассаду. Женщина ударила мужа ножом в область правого бедра. Пострадавший скончался от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии и вены.

А в прошлом году в Польше украинец с пьяным иностранцем напали с ножом на украинок. Позже одна девушка скончалась от полученных ранений.

