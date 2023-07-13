В Одессе задержали мужчину, который, переодевшись в женскую одежду, похитил полмиллиона долларов.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным правоохранителей, 36-летний киевлянин договорился с двумя людьми, которые рассказали ему о большой сумме денег у жителя Одессы, и во время кражи подстерегали его дома. Чтобы его не узнали, мужчина переоделся в женскую одежду, спрятал лицо под шляпкой и так поднялся на 15 этаж многоквартирного дома на Французском бульваре, открыл заранее заготовленным ключом квартиру и похитил 500 тысяч долларов.

Через несколько дней поисков мужчину задержали в Киеве. В его доме полиция нашла женскую одежду, часть денег и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 18 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенник обокрал военных волонтеров на полмиллиона гривен.

А в Одессе обокрали детсад во время воздушной тревоги, пока воспитатели с детьми прятались в убежище.