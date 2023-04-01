В Одессе 31-летний житель Полтавщины во время воздушной тревоги обокрал дошкольное учебное заведение, юркнув туда, когда воспитатели вместе с детьми находились в убежище.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Злоумышленник похитил из кабинета ноутбук с музыкальной колонкой и ушел, но во дворе попал в поле зрения одного из находившихся неподалеку работников. Персонал заведения немедленно известил о подозрительном мужчине правоохранителей, которые и задержали его. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли похищенное имущество.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Речь идет о краже, совершенной в условиях военного положения, в частности, объединенной с проникновением в помещение. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

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