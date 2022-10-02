В Праге ограбили украинских поэта и музыканта.

Это произошло в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour, который проходит под эгидой Министерства иностранных дел Украины. Его проводят музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив и поэт-рассказчик Владимир Драбчук.

В столице Чехии обворовали обоих участников культурно-дипломатического проекта.

Инцидент произошел 23 сентября.

Похитители украли паспорт и смартфон музыканта Василия Сказкива, футляр для кобзы, эксклюзивный ключ для настройки цимбал, а также украли восемь экземпляров литературно-художественного издания поэмы Владимира Драбчука “Любовь Вогняна”.

В комментарии "Стране" Владимир Драбчук сообщил детали инцидента.

"Инцидент произошёл в заведении. Вещи стояли сбоку, а через 15 мин посмотрели – вещей уже не было. Скорее всего, это была какая-то местная шпана", - отметил Драбчук.

По его словам, помимо книг и инструментов, украденный смартфон тоже имел культурную ценность: на нем были аудиозаписи, которые уже, скорее всего, не удастся восстановить.

"Это нас задержало, выбило из нашего плана. Мы должны были дальше ехать с туром в Вену и на Балканы, но теперь, скорее всего, отложим поездку на второй план и пока остаемся в Праге", - сообщил "Стране" Драбчук.

Драбчук добавил, что уже обратился с заявлением в местные правоохранительные органы, ведется следствие.

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