Во Львове представители военкомата избили гражданского.

Видео инцидента публикуют телеграм-каналы.

Подоплека конфликта неизвестна. Каналы пишут, что военные остановили мужчину для уточнения данных, а тот начал с ними словесную перепалку, которая переросла в драку.

Ранее в Черкасской области мужчина потерял сознание после избиения военкомами. Правда, как оказалось, он был пьян и военкомы его усмиряли побоями.

Между тем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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