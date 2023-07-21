Адвокат Гиркина-Стрелкова Александр Молохов говорит, что обвинение в экстремизме ему предъявлено за два поста в телеграмм-канале 25 мая, в которых речь шла о Крыме и о том, что государство не платит положенных выплат семьям российских военнослужащих 105 и 107 десантных полков.

По словам адвоката, экстремизм в этих постах обнаружил в своём заключении специалист института криминалистики ФСБ. Также в деле есть "опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение".

В своих сообщениях Гиркин-Стрелков открыто критикует не только военное руководство РФ, но и всю её систему управления, как внутри страны, так и выстроенную РФ на захваченных украинских территориях. В частности, он обвиняет окружение Путина в сговоре с украинскими олигархами и критикует инициированные Путиным минские соглашения.

Ранее мы публиковали первые кадры Гиркина-Стрелкова в суде, где ему должна была быть избрана мера пресечения по статье "Экстремизм". Задавать ему вопросы было запрещено.

Как стало известно, заявление на Гиркина написал бывший российский депутат и "вагнеровец".