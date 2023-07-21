В России задержали Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об этом сообщила в его телеграм-канале супруга Мирослава Регинская.

Как она написала, ее не было дома в момент задержания мужа, но консьерж рассказал, что примерно в 11:30 приехали представители Следственного комитета РФ, а вскоре вывели Стрелкова под руки и увезли в неизвестном направлении.

Ему уже выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ - экстремизм.

Накануне Стрелков много критиковал российские власти и перешел к жесткой критике лично Владимира Путина.

18 июля он написал: "23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Сейчас оно - последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог бы сделать под занавес полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в истории, как иудушка-Горби) - это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет - то "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз…"

В июне Стрелков фактически поддержал мятеж Евгения Пригожина, описав, что должны делать "вагнеровцы" для захвата власти.

Летом прошлого года Стрелкова уже задерживали в Крыму.