По поводу перспектив ЧВК "Вагнер" в Беларуси высказываются разные версии.

"Страна" анализирует их, исходя из общего контекста событий.



Для начала стоит вернуться на несколько недель назад.



29 июня Владимир Путин встретился с Евгением Пригожиным и с командирами "Вагнера". Позже, когда об этом стало известно, встречу многие (особенно пригожинские телеграм-каналы) расценили как выдачу президентом РФ индульгенции "вагнеровцам" и Пригожину.



Но судя по тем событиям, которые произошли сразу после встречи, все обстоит ровно наоборот. Именно после 29 июня по всем федеральным СМИ началась масштабная кампания по дискредитации Пригожина. Из чего можно заключить, что итогами встречи Путин остался крайне недоволен. Из его слов о мероприятии понятно, почему: Пригожин в присутствии командиров ЧВК отверг его предложение перевести "вагнеровцев" под командование Андрея Трошева. Таким образом он в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную неуправляемость и предельную нелояльность Путину - причем при свидетелях.



Судя по всему, лишь к десятым числам июля стороны пришли к некому компромиссу: Кремль выпустил довольно комплиментарный пресс-релиз о встрече, Пригожину оставили часть госконтрактов, а "вагнеровцы" разоружились и начали передислокацию в Беларусь. Но разошлись стороны явно не друзьями. И вряд ли Пригожин происходящим доволен и вновь стал управляемым и лояльным Кремлю. Ведь этот компромисс оказался явно не в пользу куратора ЧВК.

Военная компания фактически прекратила свое существование на территории РФ, тем самым минимизирована вероятность нового мятежа. Если верить российским СМИ, большая часть "вагнеровцев" ушла от Пригожина и подписала контракты с минобороны РФ. А с ним в Беларусь отправилась меньшая часть – около трех тысяч человек.

Пригожинские телеграм-каналы называют иные цифры: по их данным, в Беларусь отправятся в общей сложности 10 тысяч наемников. Но и это далеко не та армия, которую еще недавно имел в своем распоряжении Пригожин.

Если "вагнеровцы" больше не будут заниматься ничем, кроме обучения армии РБ, "белорусская ссылка" может привести к почти полному исчезновению Пригожина из информационного поля. О нем постепенно забудут - на что, вероятно, и надеется Кремль.

Но уход в небытие в планы Пригожина точно не входит. Он демонстрирует готовность продолжать кипучую деятельность, обуреваем жаждой реванша и, как можно сделать вывод из его слов о "позорном" положении дел на фронте, надеется на поражение российской армии в Украине, рассчитывая, что Кремль будет вынужден позвать ЧВК на помощь. Но этого может и не произойти, хотя раскачивать ситуацию внутри российской армии через свою сетку телеграм-каналов Пригожин наверняка продолжит в любом случае.

Поэтому Пригожину нужно придумать событие, после которого о "Вагнере" гарантировано снова заговорит вся Россия или даже весь мир.



По одной из версий, "вагнеровцы" могут развить активность в приграничных с Беларусью районах Украины. Даже 10 тысяч наемников недостаточно для полномасштабного вторжения и нового "похода на Киев", но для диверсионной деятельности и локальных вылазок такого количества хватит.



Однако, во-первых, граница со стороны Украины хорошо укреплена и пробиться через нее будет непросто. Во-вторых, само по себе проникновение российских ДРГ на украинскую территорию не информповод мирового масштаба. Это происходит регулярно. В-третьих, такая активность может побудить украинское командование перебросить на границу с Беларусью подкрепления, что облегчит положение российских войск на фронте. А это, как отмечалось выше, Пригожину как раз не нужно.

Куда более перспективным вариантом с точки зрения громкого пиара Пригожина и "Вагнера" (с параллельным созданием проблем для Путина) является создание проблем на границе со странами НАТО – Польшей и Литвой.



Если на это будет отмашка Александра Лукашенко, то организовать процесс технически несложно: можно обстрелять белорусский населенный пункт и обвинить в этом поляков или литовцев. А затем вывести на сцену "вагнеровцев", готовых немедленно "защитить Беларусь" и нанести "ответный удар". Для этого они могут использовать опыт рейдов РДК в Белгородскую область: внезапно ворваться на территорию сопредельного государства, записать оттуда фото и видео, а затем быстро уйти.

Из этого можно сделать шоу мирового масштаба.



Пригожин также может записать видео из-под некоего польского или литовского села и рассказать, как 300 спартанцев-"вагнеровцев" воюют со всем НАТО, пока бюрократы в московских кабинетах не могут и пальцем пошевелить, чтобы защитить братьев-белорусов и западные границы русского мира.

С другой стороны границы подачу наверняка охотно подхватит правящая в Польше правая партия "Право и справедливость". Ей в октябре на выборах предстоит тяжелая схватка за сохранение контроля над парламентом. И поэтому провокации "вагнеровцев" на границе она может использовать для своего пиара, призывая "сплотить нацию для защиты от многовекового восточного врага".

В общем, история может выйти очень громкой.



Кремль же окажется в непростой ситуации. Проигнорировать это шоу будет равносильным демонстрации слабости. Включиться в него – вновь героизировать "вагнеровцев", а главное – нарваться на риск войны с НАТО. Судя по отдельным намекам, Путин не против разыграть нечто вроде карибского кризиса - 2 для повышения ставок. Но вряд ли он готов это делать по сценарию, в котором главную роль играет Пригожин.



Впрочем, реализация этого сценария упирается в ключевой вопрос: даст ли отмашку Лукашенко.



С одной стороны, он уже давно демонстрирует желание бряцать оружием и начать свою большую игру (чего стоят одни его рассуждения о "ядерной державе Беларуси"). К тому же Лукашенко уже имеет опыт организации провокаций на западной границе с мигрантами в 2021 году.



Но одно дело направлять на кордон колонны беженцев из Ирака и совсем другое – организовывать вооруженные столкновения. Здесь ставки в разы выше. И Лукашенко может не рискнуть ввязаться в подобную авантюру, в которой он в итоге окажется крайним – провокатором, разжигающим мировую войну. Да и какие он получит от этого бонусы, не очень понятно.



Кроме того, зависимость Лукашенко от Кремля все же сильна. И именно этот момент может стать главным тормозом для любого пригожинского "креатива" в Беларуси.

Поэтому, возможно, активность "вагнеровцев" на границах с угрожающими заявлениями и будет. Но саму границу (в буквальном и переносном смысле этого слова) переходить они не станут.