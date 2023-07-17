ЧВК "Вагнер" закрывает свою основную базу в Молькино Краснодарского края. На базе уже сняты флаги "Вагнера" и России.

Напомним, после провала мятежа Пригожина Путин предложил "вагнеровцам" либо подписывать контракты на службу с минобороны РФ, либо расходится по домам, либо отправиться в Беларусь, где будет находится и Пригожин.

Таким образом, деятельность "Вагнера" на территории России прекратилась.

На прошлой неделе "Вагнер" передал вооружения министерству обороны, после чего появились видео колонн "вагнеровцев", которые направляются в Беларусь.

Там они, как сообщило Минобороны РБ, займутся обучением белорусских военных. Впрочем, вряд ли этим будут заниматься все ушедшие в Беларусь "вагнеровцы". Поэтому их дальнейшая сфера деятельности по-прежнему не очень понятна.

Напомним, что президент США Джо Байден намекнул, что Пригожина могут отравить и рекомендовал ему "следить за своим меню". Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что ФСБ получила задание убить Пригожина. Также он заявил, что у разведки есть источники в окружении Путина.