В Украине знают о планах Кремля, поскольку у украинской разведки есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters.

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - сказал Буданов.

Глава ГУР не предоставил никаких доказательств своим словам, но отметил, что точно предсказал вторжение России еще до того, как в прошлом году разразилась полномасштабная война.

"Кто оказался прав? Мы", - заявил Буданов.

По его словам, украинская разведка перехватывала опрос МВД России, который показал, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

Буданов также рассказал, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва застала мир врасплох, захватив украинский Крымский полуостров и развязав войну на востоке.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся в 2022 году - мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", - добавил глава ГУР.

Напомним, недавно Буданов заявил, что ФСБ получила задачу ликвидировать главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

Ранее газета Washington Post писала, что разведка США проникла вглубь российского командования и заранее предупреждает Украину о планах Москвы.