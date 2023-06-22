Зеленский заявил, что мир найдет способ лишить Путина "жизнедеятельности"
Владимир Зеленский заявил, что мир найдет способ лишить президента РФ Владимира Путина "жизнедеятельности", если тот не прекратит угрожать ядерным оружием.
Заявление прозвучало в интервью украинского президента ВВС.
При этом Зеленский считает, что президент РФ блефует, заявляя о возможности ядерного удара, но быть на 100% уверенным, что Путин его не применит, он не может.
"Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - заявил украинский президент.
Глава ГУР Кирилл Буданов также считает, что ядерного удара РФ по Украине не будет.
Тем временем в Киеве звучат призывы начать переговоры о размещении ядерного оружия в Украине.
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