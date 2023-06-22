Владимир Зеленский заявил, что мир найдет способ лишить президента РФ Владимира Путина "жизнедеятельности", если тот не прекратит угрожать ядерным оружием.

Заявление прозвучало в интервью украинского президента ВВС.

При этом Зеленский считает, что президент РФ блефует, заявляя о возможности ядерного удара, но быть на 100% уверенным, что Путин его не применит, он не может.

"Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - заявил украинский президент.

Глава ГУР Кирилл Буданов также считает, что ядерного удара РФ по Украине не будет.

Тем временем в Киеве звучат призывы начать переговоры о размещении ядерного оружия в Украине.

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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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