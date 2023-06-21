Президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина "вторым королем антисемитизма после Гитлера". Так он прокомментировал слова президента РФ, который назвал Зеленского "позором еврейского народа".

Об этом он сказал в интервью ВВС.

Издание так описывает эту часть разговора:

"Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда, и было ясно, что этот вопрос застал его врасплох. Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос.

"Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - ответил Зеленский.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова главы Кремля Владимира Путина, который назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Также глава Офиса президента Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к войне в Украине и призвал страну оказывать больше помощи Киеву. Он отметил, что Израиль является наиболее нейтральным государством среди тех, кто имеет хорошие отношения с Украиной.