Президент РФ заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. А одна из причин начала вторжения - это угроза вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом Владимир Путин сказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это (вступление в НАТО - Ред.) не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал президент РФ.

Говоря о поставках вооружений Украине, Путин отметил, что Россия видит, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия.

"Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет", - отметил он.

Между тем страны НАТО разработали план обороны в случае нападения России на восточный фланг организации.

Ранее мы разбирались, какие последствия для войны и ситуации в Украине будут иметь решения вильнюсского саммита НАТО.