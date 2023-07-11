Более половины (51%) опрошенных в 24 странах доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, 39% - не доверяют.

Об этом говорится в результатах исследовании американского центра Pew Research, пишет DW.

Наиболее высокие показатели доверия - в Швеции (86%), Великобритании (77%), Нидерландах (73%).

Наиболее низкие - в Венгрии (11%), Аргентине (24%), Мексике (25%), Индонезии (32%).

Президенту России Владимиру Путину в тех же 24 странах не доверяют 87%, доверяют - 8%. Однако в отдельных странах показатели доверия к нему гораздо выше.

Самый высокий уровень доверия к президенту РФ исследователи Pew Research зафиксировали в Индии (59% - почти вдвое больше, чем недоверия) и в Индонезии (43% против 26%). Причем в обеих странах уровень доверия к Путину побил рекорды прошлых лет.

Индия радикально отличается от двух других стран БРИКС, в которых проводились опросы. В ЮАР (50%) и особенно в Бразилии (77%) - преобладает негативное отношение к президенту РФ.

Ранее сообщалось, что более 70% опрошенных украинцев считают подготовку к войне недостаточной.

Также мы писали, что большинство немцев не видят Украину в НАТО и хотят переговоров между Киевом и Москвой.