Организация американских государств выступила с поддержкой Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация американских государств выступила с поддержкой Украины, призывая к немедленному выводу российских войск с её территории.
Зеленский выразил благодарность 22 странам-членам Организации американских государств за заявление в поддержку Украины. Заявление, которое было одобрено на 53-й сессии Генассамблеи организации, призывает немедленно вывести войска агрессора из Украины и привлечь всех виновных в военных преступлениях к ответственности.
"Ценим активную поддержку странами Американского континента усилий по достижению справедливого и продолжительного мира для Украины", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Организация американских государств объединяет 35 государств, была основана в 1948 году.
Накануне президент Украины обратился к руководителям Организации американских государств и пригласил их присоединиться к украинской формуле мира.
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