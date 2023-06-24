Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация американских государств выступила с поддержкой Украины, призывая к немедленному выводу российских войск с её территории.

Зеленский выразил благодарность 22 странам-членам Организации американских государств за заявление в поддержку Украины. Заявление, которое было одобрено на 53-й сессии Генассамблеи организации, призывает немедленно вывести войска агрессора из Украины и привлечь всех виновных в военных преступлениях к ответственности.

"Ценим активную поддержку странами Американского континента усилий по достижению справедливого и продолжительного мира для Украины", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Организация американских государств объединяет 35 государств, была основана в 1948 году.

Накануне президент Украины обратился к руководителям Организации американских государств и пригласил их присоединиться к украинской формуле мира.

Ранее мы писали, что в Москве и Воронеже проводят контртеррористические мероприятия из-за мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что будет давить пригожинский мятеж, мы публиковали сценарии развития событий.