В Беларусь приехала еще одна колонна "вагнеровцев" - уже как минимум третья.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

По данным паблика, колонна движется в направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель со стороны Бобруйска.

В ее составе как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры.

Напомним, накануне в России заявляли, что "Вагнер" может быть использован для захвата наземного коридора между Беларусью и Калининградской областью РФ.

А Госпогранслужба Украины считает, что "вагнеровцы" могут участвовать в провокациях на украинской границе, однако пока не представляют угрозы.

Ранее публиковалось видео с колонной "вагнеровцев", которые едут предположительно в Беларусь из своих "тыловых лагерей".

В то же время непонятно, сколько наемников переехали в Беларусь в реальности и чем там они будут там заниматься. С учетом того, что Александр Лукашенко заявил, что платить им ничего не будет.

В нашем итоговом материале мы анализировали, зачем "вагнеровцы" обосновываются в Беларуси.