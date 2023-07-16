ЧВК "Вагнер" в Беларуси может быть использована для захвата наземного коридора между Беларусью и Калининградской областью РФ.

Такое предположение высказал глава военного комитета Госдумы Андрей Картаполов в эфире программы Владимира Соловьева.

"Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор, в случае чего, нам очень нужен. Речь идёт о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмёт за считанные часы", - сказал депутат.

Сувалкский коридор - это сухопутная граница между Польшей и Литвой длиной в 70 километров. Он отделяет Беларусь от Калининградской области России. В случае его захвата Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от других стран НАТО.

Напомним, накануне украинские пограничники подтвердили присутствие "вагнеровцев" в Беларуси.

Также мы публиковали видео, как "вагнеровцы" обучают белорусских военных в качестве инструкторов. Согласно комментариям минобороны Беларуси, там рассчитывают, что боевики Пригожина "поделятся своим опытом" с армейскими подразделениями.

В то же время непонятно, сколько наемников переехали в Беларусь в реальности и чем там они будут там заниматься. С учетом того, что Александр Лукашенко заявил, что платить им ничего не будет.