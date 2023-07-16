Наемников ЧВК "Вагнер" могут задействовать для провокаций на украинской границе. Сейчас, по данным Государственной пограничной службы Украины, на территорию Беларуси зашли пока только нескольких сотен наемников.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Это количество не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку, однако Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей - например, дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь", - сказал Демченко.

Тем временем, российские телеграм-каналы публикуют видео с колонной "вагнеровцев" в Гомельской области Беларуси.

Также появились очередные видео с колоннами "вагнеровцев" из Воронежской и Ростовской области. Предыдущие колонны ехали в Беларусь. Не исключено, что и у этих такой же маршрут.

Напомним, вчера украинские пограничники подтвердили присутствие "вагнеровцев" в Беларуси.

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