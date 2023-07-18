ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование, а большинство "вагнеровцев" переходят служить в армию РФ.

Об этом сообщает российское издание "Можем объяснить" со ссылкой на источники.

Группировка не существовала юридически, о чем ранее заявил Владимир Путин, а теперь она будет расформирована и по факту - как неофициальное вооруженное формирование.

Об этом изданию сообщили четыре источника: близкий к администрации президента РФ чиновник, близкий к ЧВК собеседник и два ветерана "Вагнера". По их словам, решение о ликвидации ЧВК в РФ окончательное и принято лично Путиным.

"Вагнеров" в России не будет — таково решение главного. В Молькино (основная база "Вагнера", где вчера уже спустили флаги РФ и ЧВК - Ред.) их тоже не будет, там останутся контрактники минобороны и бойцы других ЧВК", — сказал изданию источник в Администрации президента РФ.

По данным "Можем объяснить", большинство "вагнеровцев" согласились заключить контракты с Минобороны РФ.

При этом в России набор в ЧВК "Вагнер" прекращен, сообщает издание. Большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно. По двум номерам проигрывается сообщение "Ждите соединения с оператором", но за пять минут соединения так и не происходит. Большинство групп в VK, посвященных ЧВК "Вагнер", заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

С Евгением Пригожиным остались только небольшая часть опытных пехотинцев. Несколько сот из них уже переехали в Беларусь, но они практически безоружны. Так как действительно передали Минобороны РФ почти всю свою технику.

На полигон в Беларуси приехали уже четыре колонны наемников. Там они проводят инструктажи для армии РБ.