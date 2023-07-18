В Беларусь прибыла большая четвертая колонна "вагнеровцев". Об этом сообщает мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн".

Они движутся туда же, куда прибыли предыдущие три, - в направлении Осиповичей и лагеря ЧВК в деревне Цель.

В составе колонны как минимум 80 машин различных модификаций: 18 фур, больше 20-и пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, буханки около 20-и единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных Уралов и КамАЗов.

Ранее публиковались спутниковые снимки лагеря ЧВК "Вагнер" под Осиповичами.

По данным Госпогранслужбы, "вагнеровцы", которые находятся в Беларуси, пока не представляют угрозы для Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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