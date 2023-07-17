В лагерь прибыла техника. Появились спутниковые фото размещения "вагнеровцев" в Беларуси
В сети появились спутниковые снимки лагеря ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Беларуси.
Соответствующие фото публикует сервис Maxar.
Мониторинговый Telegram-канал "Белорусский Гаюн" пишет, что в лагерь прибыло более 100 единиц техники.
Напомним, сегодня тот же паблик сообщил, что в Беларусь приехала еще одна колонна "вагнеровцев" - уже как минимум третья. В ее составе как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры.
Ранее публиковалось видео с колонной "вагнеровцев", которые едут предположительно в Беларусь из своих "тыловых лагерей".
В то же время непонятно, сколько наемников переехали в Беларусь в реальности и чем там они будут там заниматься. С учетом того, что Александр Лукашенко заявил, что платить им ничего не будет.
Накануне в России заявляли, что "Вагнер" может быть использован для захвата наземного коридора между Беларусью и Калининградской областью РФ.
А Госпогранслужба Украины считает, что "вагнеровцы" могут участвовать в провокациях на украинской границе, однако пока не представляют угрозы.
В нашем итоговом материале мы анализировали, зачем "вагнеровцы" обосновываются в Беларуси.