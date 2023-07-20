После новостей о совместных учениях под Брестом вооруженных сил Беларуси и ЧВК "Вагнер" в украинской Госпогранслужбе заявили, что наемники продолжают прибывать в соседнюю республику, где после обучения ее армии могут начать подготовку и российских подразделений, которые проходят там подготовку.

Об этом сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, для Украины угрозы пока нет ввиду низкой численности "вагнеровцев".

"Их количество не несет сейчас угрозы Украине. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", - сообщил Демченко.

Ранее российские СМИ писали, что по приказу Владимира Путина ЧВК "Вагнер" в России расформирована, большая часть наемников теперь служит в армии РФ по контракту, а меньшая поехала с Евгением Пригожиным в Беларусь. Там сейчас, по разным оценкам, находятся 2000-3000 "вагнеровцев".

Командиры ЧВК утверждают, что всего в Беларусь собираются переехать 10 000 "вагнеровцев".

СМИ также писали, что ЧВК "Вагнер" отпустила всех заключённых, завербованных в российских тюрьмах.