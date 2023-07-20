В Беларуси Вооруженные силы республики проводят совместные тренировки с ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси в своем телеграм-канале.

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - сказано в посте.

В соцсетях регулярно появляются видео передвижения колонн "вагнеровцев" по территории Беларуси.

Между тем "вагнеровцы" рассказали, сколько людей завербовали для войны в Украине и какие понесли потери. Один из командиров ЧВК, начальник штаба с позывным "Маркс" заявил, что в "украинскую командировку" всего были отправлены 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч - это заключенные из лагерей. К 20 мая убитыми числились 22 тысячи наемников, ранеными - 40 тысяч.

Вчера СМИ сообщили, что ЧВК "Вагнер", которую де-факто расформировали на территории РФ, отпустила всех заключённых, завербованных в российских тюрьмах. По данным прессы, сейчас бывшие заключенные находятся в гостиницах Краснодарского края и ждут оформления документов о помиловании.