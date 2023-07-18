Видео техники с флагами подразделений ЧВК "Вагнер" публикуют жители Беларуси в телеграмм-каналах.

На данном видео, снятом из окна движущегося автомобиля, можно заметить военную технику, которая, по утверждению автора ролика, принадлежит ЧВК "Вагнер".

По достаточно загруженной трассе с плотным движением едут внедорожники типа пикап, военного цвета микроавтобусы УАЗ, в простонародье известные как "буханка", тентованные КАМАЗы старого и нового образцов, бортовые грузовики "Урал" с орудиями в кузове.

Всего в кадр за минуту съёмки попало не менее 10 автомобилей. Они растянуты по трассе и движутся вперемежку с дальнобойными фурами.

Ранее сообщалось, что в Беларусь сегодня въехали ещё две колонны с наемниками "Вагнера" — четвёртая и пятая по счету.

Напомним, что на данный момент полной информации касательно пригожинских наёмников не имеется. Известно, что значительная их часть прибудет в Республику Беларусь, где Минобороны официально заявили о том, что "Вагнер" приступит к обучению белорусских военных и будет "делиться опытом".

По данным российских СМИ, сама ЧВК фактически прекратила существование, а большая часть "вагнеровцев" заключила контракты с минобороны РФ.