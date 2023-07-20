ЧВК "Вагнер", о расформировании которой на территории РФ ранее сообщали российские издания, отпустила всех заключённых, завербованных в российских тюрьмах.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Важные истории".

Как утверждает издание, сейчас бывшие заключенные находятся в гостиницах Краснодарского края и ждут оформления документов о помиловании. После этого они смогут поехать домой.

"Важные истории" со ссылкой на закрытые чаты представителей группировки утверждают, что "Проект К" - так назывался проект вербовки в ЧВК осуждённых из колоний - закрыт.

Те заключенные, кто подписал контракт с ЧВК, по словам их родственников, расселены в гостиницах Анапы. При желании они смогут продлить контракт с ЧВК "Вагнер", чтобы поехать в Беларусь или в Африку.

Родственники в чатах жалуются, что мужчины ведут в отелях разгульный образ жизни.

"Не рады в Анапе бойцам здесь в Витязево. Ходят пьют, гуляют, медали свои пропивают, в ломбард сдают. Сколько таких здесь из ЧВК. Позорят свою они компанию! На автовокзале лично видела двоих - пьяные в хлам. Позор!" - пишет женщина в чате для родных наемников.

Ранее мы писали, что ЧВК "Вагнер" закрывает свою основную базу в Молькино Краснодарского края. На базе уже сняты флаги "Вагнера" и России. После провала мятежа Пригожина Путин предложил "вагнеровцам" либо подписывать контракты на службу с минобороны РФ, либо расходится по домам, либо отправиться в Беларусь, где будет находится и Пригожин.

Также один из командиров ЧВК "Вагнер", начальник штаба "Маркс", заявил, что для войны в Украине были завербовано 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч это заключенные из лагерей. На 20 мая убитыми числились 22 тысячи наемников, ранеными 40 тысяч.