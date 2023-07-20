"Вагнеровцы" рассказали, сколько людей завербовали для войны в Украине и какие понесли потери.

Один из командиров ЧВК "Вагнер", начальник штаба "Маркс", заявил, что за "украинскую командировку" всего прошло 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч это заключенные из лагерей.

На 20 мая убитыми было 22 тысячи наемников, ранеными 40 тысяч.

"Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненные и находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч", - сказал "Маркс".

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование, а большинство "вагнеровцев" переходят служить в армию РФ. Группировка не существовала юридически, о чем ранее заявил Владимир Путин, а теперь она будет расформирована и по факту - как неофициальное вооруженное формирование.

Также мы писали, что ЧВК "Вагнер" закрывает свою основную базу в Молькино Краснодарского края. На базе уже сняты флаги "Вагнера" и России. Напомним, после провала мятежа Пригожина Путин предложил "вагнеровцам" либо подписывать контракты на службу с минобороны РФ, либо расходится по домам, либо отправиться в Беларусь, где будет находится и Пригожин.