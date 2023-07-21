Адвокат задержанного сегодня в России Игоря Гиркина-Стрелкова подтвердил российским СМИ, что его клиента задержали предварительно по делу об экстремизме.

По данным российских СМИ, он был задержан по заявлению бывшего наемника ЧВК "Вагнер".

Сейчас у него дома проводится обыск.

Заявление на Гиркина написал бывший ярославский депутат и "вагнеровец" Дмитрий Петровский. Он подтвердил российским пабликам, что сделал это из-за наезда Гиркина на Путина.

"Обратился в ГП РФ с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте. А так же с просьбой о проверке его реальной служебной карьеры и реальных достижений", - заявил он.

Говорит, что написал заявление в прокуратуру четыре дня назад.

"Стрелкова я считаю "военной Блиновской": собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства - это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу", - заявил Петровский.

Незадолго до своего задержания Гиркин начал активно критиковать Путина.

Напомним, сегодня жена Гиркина заявила о его задержании. По ее словам, приехали представители Следственного комитета РФ и вывели Стрелкова под руки и увезли в неизвестном направлении.

В июне Стрелков фактически поддержал мятеж Евгения Пригожина, описав, что должны делать "вагнеровцы" для захвата власти.

Летом прошлого года Стрелкова уже задерживали в Крыму.