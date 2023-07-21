Игоря Гиркина-Стрелкова привезли в Мещанский суд города Москвы, где ему будут избирать меру пресечения по статье "Экстремизм". В сети появились первые кадры из зала суда. Вопросы ему задавать запрещено.

Следствие просит суд взять Стрелкова-Гиркина под стражу. Его обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие РФ просит суд арестовать Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября, потому что "он обладает навыками конспирации и противодействия".

Сам Гиркин-Стрелков просит отпустить его под домашний арест. Ссылается на состояние здоровья, пишут российские СМИ.

"Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста.

Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал.

Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия. Прошу суд учесть, что я в течение девяти лет постоянно проживаю в Москве, никогда не скрывался от органов ФСБ или других органов России", - заявил Стрелков.

Напомним, Игорь Гиркин-Стрелков известен как сторонник российской "спецоперации" в Украине, но при этом он жестко критикует действия Кремля и военного руководства Российской Федерации.

Сегодня жена Гиркина заявила о его задержании. По ее словам, приехали представители Следственного комитета РФ, вывели Стрелкова под руки и увезли в неизвестном направлении.

Ранее "Страна" писала о том, что заявление на Гиркина-Стрелкова написал бывший депутат и "вагнеровец" из-за наезда на Путина.