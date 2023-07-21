Журналист Дмитрий Гордон в комментарии "Стране" отрицает тот факт, что агробарон и директор ФК "Ингулец" Александр Поворознюк выиграл суд против него по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.



"Поворознюк не может выиграть у меня иск по защите чести, совести и деловой репутации, потому что у него нет ни чести, ни совести, ни деловой репутации. У него есть большой живот и огромная необъятная жопа", - заявил Гордон.

Кроме этого, Дмитрий также отреагировал на слова Поворознюка о том, что в случае, если Гордон публично не извинится, Поворознюк подаст на него ещё один иск.

"Он сам скоро сядет в тюрьму ещё один раз. Точка", - заявил Дмитрий Гордон.

Незадолго до этого Поворознюк и Гордон поругались и обменялись оскорблениями. Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк назвал журналиста Дмитрия Гордона и экс-главу СБУ Игоря Смешко агентами ФСБ. Гордон в ответ назвал Поворознюка "жирной свиньёй".

Также стало известно, что Поворознюк с Горбуновым стали героями мемов после скандала со съемками сериала "ПГТ Ингулец", на который во время войны тратятся огромные деньги.