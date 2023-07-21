Владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк стал героем мемов после новости о выделении 33 млн грн из госбюджета на съемки комедийного сериала "ПГТ Ингулец", где кировоградский агробарон стал прототипом одного из главных персонажей.

Ведущему Юрию Горбунову, чья компания выиграла тендер, тоже досталось.

Напомним, вчера стало известно о том, что украинский бюджет потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка.

Один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк в комментарии "Стране" прокомментировал скандал вокруг съёмки комедийного сериала за бюджетный счёт и свою причастность к нему отрицал.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что снимать сериалы во время войны нормально, несмотря на реакцию украинцев.

После этого он подал в отставку.

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