Украинский бюджет потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка.

Это уже вызвало очередной скандал в соцсетях на тему нецелевых расходов во время войны.

Государственный тендер, опубликованный на "Прозорро", выиграла компания продюсера Юрия Горбунова "Прототип Продакшен". Речь идет о 24-серийной драмеди под названием "ПГТ Ингулец".

По сюжету, два айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и по дороге во Львов оказываются в Кировоградской области в поселке Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на блокпост. Также время от времени они работают на ферме.

В образе Бати без труда угадывается личность агробизнесмена и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл@ть", а затем всегда очень позитивно отзывался о Владимире Зеленском и нещадно материл его политических противников.

В Петровском районе Кировоградской области он широко известен как Папа (это прозвище коррелирует с кличкой "Батя" в сериале).

Выделение денег на этот фильм уже активно критикуют - как новый эпизод нецелевых затрат во время войны (наряду с полумиллиардом гривен на музей Голодомора и 28 миллионами на тризубец для монумента Родине-матери). Людей возмущает, что деньги не выделяют вместо этого на закупки для армии.

Продюсер фильма Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграме в ответ на критику заявил, что будет снимать "патриотический и юмористический сериал", идея которого родилась в ходе концертов перед бойцами ВСУ, требующими больше юмористических тем.

Также он сказал, что россияне вкладывают в киноиндустрию миллиарды долларов, и своим сериалом он помогает Украине в информационной войне.

Вчера в сети разгорелся новый скандал со сбором Сергея Притулы. Волонтер объявил сбор на 120 миллионов для потребностей ГУР. Украинцев возмутило, что их просят жертвовать деньги, в то время как государство тратит средства на барабаны для убежищ и музеи.

Ранее мы разбирались, как коррупционные скандалы со странными закупками влияют на настроения общества и ход войны.