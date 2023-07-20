В сети разгорелся новый скандал со сбором Сергея Притулы. Волонтер поделился видео с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, где спросил у него о потребностях ГУР.

На видео был наложен посторонний звук, когда Притула перечислял потребности ведомства. Таким образом был анонсирован сбор, но на что именно – авторы видео "запикали".

Вскоре Притула раскрыл детали и сообщил, что начинает сбор средств на приобретение пяти станций EOS для обнаружений техники противника для ГУР – нужно собрать 120 млн грн за неделю.

"Получили от Кирилла Алексеевича Буданова задачу – 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. В общей сложности выходит 5 наземных станций управления и 15 птичек", — написал Притула в Instagram.

Однако, пост с анонсом сбора вызвал огромную волну хейта в адрес власти и лично Сергея Притулы.

Большинство комментаторов не подбирают слов, так как их возмутило то, что для обеспечения госструктуры (ГУР) собирают деньги с людей. В то время как из бюджета тратят огромные деньги на различные необязательные вещи вроде барабанов для метров, музея Голодомора или ремонта стадиона.

"Это уже трэш какой-то. Вы людей совсем за идиотов имеете?! Еще ГУР люди должны обеспечивать? А где власть? Это госучреждение или частное предприятие или добровольческий корпус? Барабаны продайте и купите для ГУР БПЛА".

"Люди помогайте, а власть будет п@здить деньги от западных партнеров и покупать поместья в Испаниях".

"Притула, пошел н@хуй! Много уже нап@здила собака сутулая? В политику попал недавно, а уже как освоился".

Некоторые комментаторы даже предполагают, что Притула себе деньги на предвыборную кампанию собирает.

"Это уже просто нет слов. Буданов "дал задание", а чем занимается минобороны? А где те миллиарды, которые получает Украина? 120 миллионов за неделю? Типа: "Серый, а давай лохов ещё пощипаем на предвыборную кампанию".

Кроме этого, публично раскритиковал Притулу нардеп Николай Тищенко, который назвал его проектом "Коломойского-Хомутынника".

Ранее советник Петра Порошенко и волонтер Юрий Бирюков обвинил Сергея Притулу в покупке бронетранспортеров "Спартан" за пожертвования украинцев по завышенной цене. На это Сергей Притула заявил, что после начала закупок в Великобритании образовался спекулятивный спрос на "Спартаны", поэтому цена в 29 500 фунтов уже не актуальна. Кроме того, он сказал, что, будет покупать "Спартаны" и дешевле, чем по 100 тысяч долларов.

Накануне Притула объявил, что собранные украинцами деньги на "Байрактары" потратили на спутник IcEye.