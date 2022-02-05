Шоумен и бывший член "Голоса" Сергей Притула создает свою партию "24 августа". В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей для этого.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении Притулы.

На собрании обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии. Полное название новой политсилы – "Политическая партия "24 августа".

Отметим, что в июне прошлого года Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". Он сообщил, что останется в политике, а решение связано с тем, что политсила, по его мнению, отдалилась от своих первоначальных идей.

Создание партии прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

По его мнению, название политсилы - это частности. Главная же проблема и у создаваемой партии Притулы, и у других партий правого спектра, другая. И имя этой проблемы - Порошенко.

"Порошенко сейчас активно работает с социологическими конторами, которые рисуют ему везде первые места в партийном рейтинге и, с небольшим отрывом от Зеленского, второе место в рейтинге президентском. Целей у этой активности две. Первая - запугать апелляционный суд, чтобы тот не отправил его вдруг под домашний арест (или в СИЗО) по делу об "угольной госизмене". Вторая - позиционировать себя перед Западом как главную "прозападную силу", на которую и нужно делать ставку, а всех остальных конкурентов на том же электоральном поле обнулить под лозунгом "чтобы не отбирали голоса и не путались под ногами", - отметил канал.

Он сделал вывод, что определённые плоды эта тактика уже приносит. Так, глава существующего на западные гранты Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин провозгласил, что Порошенко (при всех его недостатках) все же лучше Зеленского.

О намерении создать свою партию Притула объявил еще осенью прошлого года. "Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", – заявлял Притула в сентябре. Тогда он говорил, что целью его политсилы будут ближайшие парламентские выборы.

Тогда же прошли слухи, что партия будет называться "Партия Сергея Притулы".

"Страна" тогда писала о том, как Сергей Притула строит свою партию и почему это не нравится Порошенко.