После анонса создания собственной партии шоуменом Сергеем Притулой, который только недавно вышел из фракции "Голос", многие фантазировали насчёт названия будущей политсилы Притулы.

Однако, как сообщает Телеграм-канал "Политика Страны", фантазировать не стоит - политик уже сам его обозначил.

Причём сделал это Притула заранее - ещё 8 лет назад, выступая на одном из юмористических шоу.

Он сказал, что его партия будет называться "СРАКА".

"Расшифровывается как Социалистической-рабочий аграрно-коммунистический апокалипсис", - сказал Притула, отметив, что его партия из-за своего названия будет близка к народу, который "известно где находится".

Очевидно, что в 2013 году (а именно тогда вышло это шоу), Притула вряд ли предполагал, что вскоре и в самом деле будет создавать свои партию.

Напомним, в июне этого года Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". По его словам, он останется в политике, а решение связано с тем, что политсила, по его мнению, отдалилась от своих первоначальных идей. При этом еще в апреле Сергей Притула заявил о желании стать новым главой партии "Голос".

Помимо этого, еще прошлом году телеведущий Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".

При этом сегодня Притула заявил, что хочет создать собственную политическую партию. О названии политической партии и других подробностях он обещал сообщить в ближайшее время.