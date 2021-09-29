Шоумен Сергей Притула уже подал в Минюст документы о регистрации своей партии. Об этом "Стране" сообщили источники среди близких к нему депутатов "Голоса".

Называться новая политсила будет просто и без изысков: Партия Сергея Притулы.

"Хотя предложенное им еще восемь лет название своей партии (СРАКА) было куда более креативным", - отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в июне этого года Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". По его словам, он останется в политике, а решение связано с тем, что политсила, по его мнению, отдалилась от своих первоначальных идей. При этом еще в апреле Сергей Притула заявил о желании стать новым главой партии "Голос".

В прошлом году телеведущий Сергей Притула пожелал баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос". А накануне шоумен заявил о создании собственной политической партии. О названии политической партии и других подробностях он обещал сообщить в ближайшее время. Хотя восемь лет назад, выступая на одном из юмористических шоу, Притула заявил, что его партия будет называться "СРАКА".