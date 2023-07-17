В парламенте обсуждают идею ограничения прав местных властей на проведение закупок за бюджетный счет.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По его словам, "в обществе назревает очень серьезное недовольство" многочисленными закупками местных властей, не связанными с войной.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество. Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи. Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", - заявил Арахамия.

Ранее Алексей Арестович тоже написал большой пост, посвященный упомянутым Арахамией скандалам с закупками, не связанными с военными нуждами.

Между тем и на военных закупках чиновники зарабатывают, из-за чего не раз вспыхивали скандалы. Так, в мае выяснилось, что в Минобороны закупили кевларовые шлемы по цене почти в четыре раза выше реальной стоимости.