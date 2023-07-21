Прототип главного персонажа сериала "ПГТ Ингулец" — скандально известный агробизнесмен Александр Поворознюк.

Это "Стране" подтвердил источник, участвовавший в разработке концепции и сюжета сериала.

В то же время собеседник "Страны" опроверг популярную версию, будто цель выпуска сериала - раскрутка Поворознюка как будущего президента Украины. По его словам, наоборот, цель проекта - высмеять бизнесмена.

"Задача комедии — освещать и высмеивать реальные, а не вымышленные изъяны общества. Явление Поворознюка — это реальность нашего общества. И он не один такой: в каждом городе, городке, райцентре есть свой Поворознюк. И социальная задача комедии — показать это, посмеяться над этим, чтобы общество задумалось, хорошо это или нет. Для этого есть инструменты сатиры, иронии, гротеска. А почему наш персонаж Батя по фамилии Паровоз – чтобы у людей сразу была четкая ассоциация, кого мы высмеиваем. Не делаем героем, а высмеиваем. Это существенная разница между жанрами драмы и комедии. Персонаж драмы – пример для подражания. Персонаж комедии – плохой пример, не делай, как он", — объяснил в комментарии "Стране" человек, вовлеченный в работу над сюжетом сериала.

По его словам, "ПГТ Ингулец" нельзя назвать "Слугой народа" для Поворознюка.

"Если долго слушать порохоботов, то покажется, что существует масонский заговор: Ермак с Горбуновым готовят Паровознюка кандидатом для второго тура, чтобы Зеленский легко снова стал президентом", — иронизирует он.

Напомним, на съемки комедийного сериала "ПГТ Ингулец" из госбюджета выделили 33 млн грн, из-за чего разразился скандал.

После поднявшейся волны возмущений министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку.