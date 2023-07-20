Владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк в комментарии "Стране" прокомментировал скандал вокруг съёмки комедийного сериала за 33 миллиона гривень бюджетных средств и свою причастность к нему.

Напомним, по сюжету, два айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются в Кировоградской области в поселке Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

В образе "Бати" многие увидели агробизнесмена и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл..ть".

Выделение денег на этот фильм уже активно критикуют - как новый эпизод нецелевых затрат во время войны, вместо того, чтоб пустить деньги на закупки для армии.

В тоже время Поворознюк в комментарии "Стране" отрицает, что сериал снимают про него.

"Я сам в шоке. Второй раз в моей жизни трещит весь интернет. Первый раз, когда вышло видео "Вова, еб*ш их", и сегодня - когда с самого утра мне все рассказывают про какой-то фильм, а я ни сном, ни духом. Утром меня забирает охрана и говорит: "Александр Григорьевич, вы снова звезда! Весь YouTube трещит, что фильм будут снимать", я говорю "та какой фильм!".

Захожу в офис, меня о том же помощница спрашивает, я говорю: "Бл@дь, ещё одна, Вика, какой фильм, отстаньте". Но когда ко мне пришел глава ОТГ и говорит: "Александр Григорьевич, если ты будешь сниматься в фильме, то меня туда пожалуйста не путай, я не хочу". А я ему: "Какой фильм, отъ@битесь от меня". Я открыл интернет, а там все трещит", — сообщил Поворознюк.

По его словам, Ингулец, о котором хотят снять фильм, это не его клуб, а район в Кривом роге.

"Дело в том, что у меня есть футбольный клуб "Ингулец", существует также река "Ингулец", а тот самый Ингулец, о котором хотят снять кино - это район в Кривом Роге", - сказал он "Стране".

Он также высказался против того, чтоб деньги во время войны выделялись на сериалы.

"Я считаю, что сейчас тратить деньги на сериалы - это полная х@йня. Эти деньги должны пойти на ВСУ. Все. Точка, бл@дь. Если бы мне их проплатили и знал, что их заплатят, я бы нашел как их спизд@ть, чтобы отдать солдатам", — говорит Александр Поворознюк.

Кроме этого, Поворознюк высказался по поводу того, что его постоянно приписывают к олигарху Игорю Коломойскому.

"Наверное, из-за того, что есть журналист Наталья Мосейчук, которую я сильно уважаю, которая взяла у меня первой интервью, которое набрало больше двух миллионов просмотров. Наверное, потому что "1+1", наверное, потому что Коломойский хозяин, наверное поэтому. Коломойский — это то, что я говорил, пять семей руководят государством, их нужно всех бл@дь раскулачить и раздать все людям. И это будет правильно. В этом списке и Коломойский. Почему меня приписывают? Все думают, что каждый, это становится популярным — кто-то кого-то финансирует. Я вам расскажу секрет. Мне в офис приносили миллион долларов, чтобы одного из политиков я не называл ни хорошо, ни плохо. Если бы я взял эти средства, кем бы я был сейчас? Я бы вообще не имел права голоса. Я сказал, что возьму эти деньги при одном условии, я их сразу отдаю на ВСУ, а про него ничего хорошего них@я говорить не буду, а если он что-то украдет — я буду об этом говорить. Он говорит: "Не, не", — рассказал Александр Поворознюк.

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