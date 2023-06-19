Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит оснований для увольнения министра культуры Александра Ткаченко.

Так он ответил на петицию на сайте Кабмина с предложением уволить министра, набравшую 25 800 голосов.

"Из содержания рассматриваемой петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для осуществления премьер-министром Украины своих полномочий по постановке перед Верховной Радой Украины вопроса об увольнении министра культуры и информационной политики Ткаченко А.В.", – говорится в ответе премьера.

В петиции авторства Юрия Шияна предлагалось уволить министра "в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей".

"Осуществлял руководство… таким образом, что привел к стагнации в культурной сфере. Несоблюдением слова публично осквернил память всех погибших героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним", – говорилось в ней.

В начале июня мы сообщали, что петиция с призывом уволить Ткаченко на сайте правительства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

А осенью мы писали, что возле "Довженко-Центра" состоялся митинг с требованием отставки министра культуры.