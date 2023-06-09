Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка. Ранее были разоблачены коррупционные схемы в регионе.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Офиса президента.

"Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области", - говорится в документе.

Известно, что на днях Бюро экономической безопасности сообщило о разоблачении схемы хищения бюджетных денег чиновниками Гостомельской поселковой военной администрации.

По данным следствия, чиновники в период 2022-2023 годов заключили ряд договоров на проведение ремонтных работ, чтобы устранить последствия боевых действий, и обустройство укрытий. Оказалось, что договоры заключались с подконтрольными фирмами и по завышенным ценам.

Ранее мы писали, что чиновники Голосеевской районной администрации Киева подозреваются в организации схемы по разворовыванию денег на ремонте укрытий.

А на днях в Киеве задержали за взятку директора Гидропарка.