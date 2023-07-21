Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления.

Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США проводят консультации с Украиной о том, когда задействовать основные силы в ходе контрнаступления.

Также Салливан сообщил, что Байден и Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, но решение будет за американским президентом, пока оно не принято.

США готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают реакцию РФ при принятии решений, добавил советник Байдена.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что украинское наступление идет тяжело.

Тем не менее, по словам советника Джо Байдена, украинцы настроены продолжать наступление, и еще не задействовали значительные силы, которые у них есть.

Ранее Салливан озвучил главную позицию Соединенных Штатов по войне в Украине.

Он назвал главной позицией США нежелание начинать третью мировую и отправлять американских солдат сражаться с россиянами.

"Основная позиция США сводится к одному четкому пункту. А именно: мы собираемся поддерживать Украину без того, чтобы американские солдаты сражались бы с российскими. И это останется константой на протяжении всего хода конфликта", - заявил Салливан.