Владимир Зеленский считает, что наступление ВСУ происходит медленнее, чем ожидалось, поскольку сама операция началась позже, чем предполагалось изначально.

Об этом президент заявил во время форума безопасности Aspen Security Forum, выступая по видеосвязи.

"У нас были планы начать ее весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад – я имею в виду, правильно обученных этому оружию. Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать – и это правда, разделяемая всеми экспертами, – что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны", – сказал он.

Зеленский также признал, что у России было достаточно времени, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ.

"Безусловно, у них было немного больше времени, чем нужно; благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях. Поэтому более медленный темп наших контрнаступательных действий", – сказал Зеленский.

При этом президент сказал, что наступление ВСУ продолжается и "мы приближаемся к тому моменту, когда действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим через некоторые минные участки и разминируем эти участки".

Ранее приводились опасения Запада, что Россия перехватит инициативу в Украине и снова пойдет в наступление.